Staffel 6Folge 4vom 18.12.2024
29 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Dittsche ist müde, weil er heute Nacht angerufen wurde. Von Klitschko, der hatte nämlich zusammen mit der Bild-Zeitung eine Weck-Aktion gestartet. Zu Gast: Knut Hartmann.

