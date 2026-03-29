Minimalistisch oder verspielt?Jetzt kostenlos streamen
DIY-Makeover übers Wochenende
Folge vom 29.03.2026: Minimalistisch oder verspielt?
23 Min.Folge vom 29.03.2026
Jenni Yolo gestaltet ein unscheinbares Schlafzimmer zu einem warmen Terrakotta-Traum um und integriert ein Büro im Kleiderschrank. Mit maßgefertigtem Bett, auffälliger Leuchte und Tapete entsteht ein Raum, der sowohl funktional als auch stilistisch ein Statement setzt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.