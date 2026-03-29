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DIY-Makeover übers Wochenende

Minimalistisch oder verspielt?

HGTVFolge vom 29.03.2026
Minimalistisch oder verspielt?

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DIY-Makeover übers Wochenende

Folge vom 29.03.2026: Minimalistisch oder verspielt?

23 Min.Folge vom 29.03.2026

Jenni Yolo gestaltet ein unscheinbares Schlafzimmer zu einem warmen Terrakotta-Traum um und integriert ein Büro im Kleiderschrank. Mit maßgefertigtem Bett, auffälliger Leuchte und Tapete entsteht ein Raum, der sowohl funktional als auch stilistisch ein Statement setzt.

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