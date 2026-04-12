DIY-Makeover übers Wochenende
Folge vom 12.04.2026: Ein Gästehaus blüht auf
22 Min.Folge vom 12.04.2026
Jenni Yolo verwandelt ein rustikales Gästehaus in einen farbenfrohen Rückzugsort. Mit kräftigem Blau, Betonarbeitsplatten und zwei individuellen DIY-Projekten schafft sie ein modernes Ambiente mit viel Persönlichkeit. Inspiriert von der Liebe ihrer Kund:innen zur Stadt, zieht zudem ein Hauch Milwaukee in das neue Design ein.
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Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.