SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 4vom 28.01.2021
Folge 4: Herzensprojekt für Haustiere

45 Min.Folge vom 28.01.2021Ab 6

Dr. Dreesen und Klaus helfen der Tierschutzorganisation "Have a Heart" bei der Kastration von Haustieren in Townships. Die gemeinnützige Arbeit imponiert den beiden sehr und sie helfen, wo sie können. Danach geht es ins Naturreservat Okonjima, wo die zwei Tiere in freier Wildbahn beobachten können und vielleicht sogar ein ganz besonders seltenes Exemplar finden können.

