NickelodeonStaffel 2Folge 7vom 13.06.2025
22 Min.Folge vom 13.06.2025

Dora und Boots helfen den Grummels dabei, Troll-Grütze für den grummeligen alten Troll zu machen. // Dora und Boots müssen ein Artefakt namens "Das magische Kätzchen" zurückbringen, damit sich ihre Freunde nicht mehr wie Katzen benehmen.

Nickelodeon

DORA

