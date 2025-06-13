Staffel 2Folge 7vom 13.06.2025
Die vier Grummels / Katzen-ZauberJetzt kostenlos streamen
DORA
Folge 7: Die vier Grummels / Katzen-Zauber
22 Min.Folge vom 13.06.2025
Dora und Boots helfen den Grummels dabei, Troll-Grütze für den grummeligen alten Troll zu machen. // Dora und Boots müssen ein Artefakt namens "Das magische Kätzchen" zurückbringen, damit sich ihre Freunde nicht mehr wie Katzen benehmen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
DORA
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon