Downton Abbey

Folge 2: Die Welt im Wandel

48 Min.Folge vom 01.03.2026

Die finanzielle Situation des Anwesens steht immer noch auf der Kippe. Rettung könnte das Erbe von Matthews ehemaliger Verlobten Lavinia bringen. Doch Matthew weigert sich zunächst, dieses anzunehmen. Während Lord Robert Crawley seinen neuen Schwiegersohn ins Gebet nimmt, versuchen die Damen des Hauses, Coras Mutter Martha von neuen Investitionen in Downton Abbey zu überreden.

