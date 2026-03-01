Downton Abbey
Folge 5: Auf Leben und Tod
48 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
Lady Sybil ist zurück auf Downton Abbey und steht kurz vor der Geburt ihres Kindes. Aber ihr Gesundheitszustand verschlechtert sich zusehends. Lord Robert Crawley lässt extra einen renommierten Arzt aus London anreisen. Doch auch er kann die Katastrophe nicht verhindern.
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Downton Abbey
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama, Drama
Produktion:GB, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6: 2015 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 3: 2012 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved. & © Season 4: 2013 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 5: 2014 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved. & © Season 1: 2010 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 2: 2011 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved