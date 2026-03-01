Zum Inhalt springenBarrierefrei
NBCUniversalStaffel 3Folge 7vom 01.03.2026
48 Min.Folge vom 01.03.2026

John Bates darf endlich nach Hause. Seine Frau Anna ist natürlich überglücklich. Das wiedervereinte Ehepaar bezieht nun ein eigenes kleines Haus auf dem Anwesen von Downton Abbey. Doch die Rückkehr von John Bates ist nicht für alle ein Grund zur Freude. Thomas fürchtet um seine Stellung im Haus. Darüber hinaus hat Thomas sein unfreiwilliges Coming-Out.

