NBCUniversalStaffel 5Folge 3
Folge 3: Fragen

48 Min.

Als Violet von der Affäre zwischen Mary und Gillingham erfährt, redet sie ihrer Enkelin ins Gewissen. Doch ihr Verhalten bei einem Besuch russischer Gäste wirft Fragen auf. Hat auch Violet eine geheime Liebschaft zu verbergen? Edith ist am Boden zerstört: Sie soll ihre Tochter vorerst nicht mehr besuchen dürfen.

