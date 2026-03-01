Downton Abbey
Folge 3: Fragen
48 Min.
Als Violet von der Affäre zwischen Mary und Gillingham erfährt, redet sie ihrer Enkelin ins Gewissen. Doch ihr Verhalten bei einem Besuch russischer Gäste wirft Fragen auf. Hat auch Violet eine geheime Liebschaft zu verbergen? Edith ist am Boden zerstört: Sie soll ihre Tochter vorerst nicht mehr besuchen dürfen.
Downton Abbey
Genre:Historisches Drama, Drama, Romanze
Produktion:GB, 2010
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2013 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved