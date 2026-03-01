Zum Inhalt springenBarrierefrei
Downton Abbey - Staffel 5 Folge 7
48 Min. Ab 6

Als Rosamund nach Ediths überstürzter Abreise nach Downton kommt, erfährt Cora endlich das Geheimnis ihrer Tochter. Doch noch etwas kommt ans Licht: Die Hochzeitspläne von Mrs. Crawley und Lord Merton, die allerdings nicht auf allen Seiten auf Zustimmung stoßen.

