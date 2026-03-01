Downton Abbey
Folge 4: Der Eklat
48 Min.
Während Violet endlich aufklärt, was zwischen ihr und dem Prinzen geschehen ist, sorgt nicht nur Simon Bricker, der deutliches Interesse an Cora zeigt, für ungute Stimmung im Haus. Auch Sarah Bunting löst mit ihren politischen Ansichten eine hitzige Diskussion aus. Es kommt zum Eklat ...
Downton Abbey
Genre:Historisches Drama, Drama, Romanze
Produktion:GB, 2010
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2013 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved