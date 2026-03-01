Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 5Folge 4
Folge 4: Der Eklat

48 Min.

Während Violet endlich aufklärt, was zwischen ihr und dem Prinzen geschehen ist, sorgt nicht nur Simon Bricker, der deutliches Interesse an Cora zeigt, für ungute Stimmung im Haus. Auch Sarah Bunting löst mit ihren politischen Ansichten eine hitzige Diskussion aus. Es kommt zum Eklat ...

