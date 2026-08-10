Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 16: Ein fataler Fehler
47 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
Der drogenabhängige Lucas Eaton übernachtet bei einem Freund auf dem Sofa - und wacht nicht mehr auf. Dr. G muss nun klären, ob der junge Mann wegen seiner vielen Probleme Selbstmord beging, oder ob ihn eine Überdosis tötete. Im zweiten Fall analysiert Dr. G den Tod von Hotelmanager Alexis Jones. Zunächst sieht es so aus, als sei er die Treppe hinuntergestürzt. Doch dann ergeben sich neue Indizien.
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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Film Rise Inc. & © Season 4: Videorechte: Nent Studios UK Ltd., Bildrechte: MMXI ATLAS MEDIA CORPORATION