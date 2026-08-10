Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 8: Die Wahrheit
47 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
Nach der Versöhnung mit ihrem Ex-Mann Bob begleitet Carol Moleskie ihn zum ersten und letzten Mal auf die Truthahnjagd: Aus Bobs Waffe löst sich ein Schuss und tötet Carol. Handelt es sich wirklich um einen Jagdunfall, oder hat Bob seine Frau erschossen? Und: Der Alkoholiker Kyle Gilbert stirbt zwei Wochen, nachdem er heftig verprügelt wurde. Auf den ersten Blick sind die Schläge Schuld an seinem Ableben. Doch Dr. G hat eine andere Theorie.
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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Film Rise Inc. & © Season 4: Videorechte: Nent Studios UK Ltd., Bildrechte: MMXI ATLAS MEDIA CORPORATION