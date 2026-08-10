Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 3: Ein Schuss im Dunkeln
46 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
Jamison Raynaud zieht für einen neuen Job nach Orlando, wo er zur Zwischenmiete bei seinem Kumpel Tom Burns unterkommt. Sie sitzen gemütlich bei ein paar Bierchen zusammen, als ein Schuss in die Stirn Jamison plötzlich niederstreckt. Sein Freund behauptet felsenfest, er hätte nicht geschossen - die Kugel hätte sich von alleine gelöst. Nun muss Dr. G feststellen, ob Tom lügt oder die Wahrheit sagt.
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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Film Rise Inc. & © Season 4: Videorechte: Nent Studios UK Ltd., Bildrechte: MMXI ATLAS MEDIA CORPORATION