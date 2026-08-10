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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Alte Wunden sind tief

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 20vom 10.08.2026
Alte Wunden sind tief

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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 20: Alte Wunden sind tief

46 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

Der rüstige Richard Adler wird nach einem Eissturm tot in seinem Garten gefunden. Spuren am Haus deuten auf einen Einbruch, ebenso wie eine Verletzung an Adlers Hand. Doch dann macht Dr. G einen erschreckenden Fund im Brustkorb des Mannes ... Seit er angeschossen wurde, ist Dennis Felton querschnittsgelähmt. Eines Tages ist er nicht mehr ansprechbar und wird von seinen Angehörigen in die Klinik gebracht, wo er verstirbt. Waren seine vielen wundgelegenen Stellen der Grund dafür?

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