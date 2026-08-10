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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Systemschock

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 12vom 10.08.2026
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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 12: Systemschock

46 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

Durch einen anonymen Notruf finden Polizisten die Leiche von Andrew Hopper in einer üblen Gegend der Stadt. Der Tote hält eine Spritze in der Hand, in seiner Nähe liegt ein Rasierer. Sein Gesicht ist blutüberströmt. Wer oder was brachte den Mann um? Bei einem schweren Verkehrsunfall verbrennt ein Trucker bis zur Unkenntlichkeit in seiner Fahrerkabine. Dr. G muss klären, wer der Mann ist und warum er den Unfall verursachte.

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