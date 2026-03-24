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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Tödliches Ziel

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 3vom 24.03.2026
Tödliches Ziel

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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 3: Tödliches Ziel

44 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12

Der betagte Ricardo Sanchez verlässt ein Familientreffen bei bester Gesundheit. Vier Tage später finden ihn Verwandte tot in seiner Wohnung. Da sein Auto fehlt, vermutet man einen Raubmord und lässt Ricardos Leiche zu Dr. G bringen ...

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