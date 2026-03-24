Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 3: Tödliches Ziel
44 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12
Der betagte Ricardo Sanchez verlässt ein Familientreffen bei bester Gesundheit. Vier Tage später finden ihn Verwandte tot in seiner Wohnung. Da sein Auto fehlt, vermutet man einen Raubmord und lässt Ricardos Leiche zu Dr. G bringen ...
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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 3-9: Nent Studios UK Ltd. & © Season 4: Videorechte: Nent Studios UK Ltd., Bildrechte: MMXI ATLAS MEDIA CORPORATION