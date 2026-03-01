Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Tickende Zeitbombe

SAT.1 GOLD Staffel 3 Folge 1 vom 17.03.2026
Tickende Zeitbombe

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 1: Tickende Zeitbombe

44 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 16

Nach einem langen Arbeitstag geht Manny Alvarez in den wohlverdienten Feierabend - und fährt mit seinem Auto frontal in einen Zaun. Der Familienvater stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus. Dr. G muss nun herausfinden, weshalb Manny den tödlichen Unfall verursachte. Auch der Tod des Rentners Sam Gray ist mysteriös: Seine Vermieterin findet seinen verwesenden Leichnam in seiner Wohnung. Da es zu dem Toten keine medizinischen Akten gibt, steht Dr. G vor einem Rätsel.

