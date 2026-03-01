Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 4: Vergiftet
47 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12
Bei Amanda Reese bricht ganz plötzlich ein Nesselausschlag aus und sie beginnt zu hyperventilieren. Im Krankenhaus vermuten die Ärzte einen anaphylaktischen Schock und verabreichen Amanda Antibiotika, doch ihr Zustand verschlechtert sich rapide. Dann stirbt die junge Frau. Auch John Kent erleidet einen plötzlichen Tod. Zunächst sieht alles nach Suizid aus, doch entspricht das auch den Tatsachen?
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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nent Studios UK Ltd.