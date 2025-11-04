Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 12: Versteckte Gefahren
47 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12
Diego Cardoza kam aus Guatemala in die USA und lebt dort in ärmlichen Verhältnissen. Eines Tages will ihn seine Tochter zum Frühstück wecken, doch er wacht nicht auf. Diego ist tot. Seine Familie vermutet, dass er sich über verseuchtes Wasser aus seinem Hausbrunnen eine tödliche Infektion zugezogen hat. Doch Dr. G ermittelt eine andere Ursache. Auch Trey Mitchell stirbt sehr plötzlich. Nahm er sich in einer depressiven Phase das Leben?
