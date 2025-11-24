Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Bruised and Battered

SAT.1 GOLD Staffel 4 Folge 20 vom 24.11.2025
Bruised and Battered

46 Min. Folge vom 24.11.2025 Ab 12

Der kerngesunde Garion Barber stirbt im Schlaf. Die Eltern des Achtjährigen sind verzweifelt und hoffen, dass Dr. G herausfinden kann, was mit ihrem Sohn passiert ist. Bei der Autopsie macht die Pathologin eine schmerzliche Entdeckung ... Als eine Nachbarin beunruhigende Geräusche aus dem Apartment von Hank Mosley vernimmt, ruft sie die Polizei. Die Beamten finden den Alkoholiker tot auf dem Boden - nackt und mit Wunden übersät. War es Mord?

