Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Lethal Intake

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 15vom 11.11.2025
Lethal Intake

Lethal IntakeJetzt kostenlos streamen

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 15: Lethal Intake

46 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12

Nachdem er ein Fisch-Sandwich gegessen hat, leidet Hector Nolasco unter heftigen Bauchschmerzen und muss sich übergeben. Drei Tage nach Beginn der Symptome kollabiert der junge Mann und stirbt. Was wie eine Lebensmittelvergiftung aussieht, entpuppt sich bald als etwas völlig anderes ... Betsy Trumbell stirbt augenscheinlich an den Folgen eines Autounfalls, den ein betrunkener Fahrer verursacht hat. Bei der Autopsie kommt jedoch heraus, dass der Unfall nicht die Todesursache war.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
SAT.1 GOLD
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Alle 1 Staffeln und Folgen