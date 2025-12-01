Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Tod im Pool

SAT.1 GOLD Staffel 5 Folge 2 vom 01.12.2025
Tod im Pool

Folge 2: Tod im Pool

46 Min. Folge vom 01.12.2025 Ab 12

Als eine Mutter ihren Sohn am Grund des Pools findet, zieht sie ihn aus dem Wasser und beginnt sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen, doch der Junge stirbt. Bei der Obduktion tun sich einige Ungereimtheiten auf, und Dr. G muss von einem Mord ausgehen ? Und: Als ein Zugführer einen Mann auf den Gleisen liegen sieht versucht er alles, um die Kollision zu vermeiden - vergeblich. Dr. G muss klären, ob der Mann bereits tot war, oder ob er sich vielleicht das Leben nahm.

