Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Verstörendes Verhalten

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 6vom 09.12.2025
Verstörendes Verhalten

Verstörendes VerhaltenJetzt kostenlos streamen

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 6: Verstörendes Verhalten

47 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12

Nach einem Überfall fällt Cynthia Anders in eine schwere Depression. In der Folge verlässt sie ihren Mann und kommt bei ihrem Bruder unter, fünf Jahre später findet man sie tot auf ihrer Couch. Kann der Überfall nach so langer Zeit der Grund für ihr Ableben sein? Als Leo Guzman bei Malerarbeiten von einer Leiter in den Tod stürzt, scheint der Fall zunächst klar. Doch während der Autopsie kommen Dr. G Zweifel an der scheinbar offensichtlichen Todesursache.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
SAT.1 GOLD
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Alle 2 Staffeln und Folgen