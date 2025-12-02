Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Tödlicher Absturz

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 3vom 02.12.2025
Tödlicher Absturz

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 3: Tödlicher Absturz

47 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12

Der Absturz eines Kleinflugzeugs in Texas gibt Dr. G Rätsel auf: In der Maschine fanden sich nur die verkohlten Überreste des Piloten. Die Rechtsmedizinerin muss klären, wie es zu dem Absturz kam. Außerdem landet eine Frau auf Dr. Gs Sektionstisch, die offenbar brutal ermordet wurde. Hauptverdächtiger ist ihr Mann, der allerdings verreist war und seine Gattin bei seiner Rückkehr in einer Blutlache vorfand. Was ist hier wirklich geschehen?

SAT.1 GOLD
