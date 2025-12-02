Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 3: Tödlicher Absturz
47 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12
Der Absturz eines Kleinflugzeugs in Texas gibt Dr. G Rätsel auf: In der Maschine fanden sich nur die verkohlten Überreste des Piloten. Die Rechtsmedizinerin muss klären, wie es zu dem Absturz kam. Außerdem landet eine Frau auf Dr. Gs Sektionstisch, die offenbar brutal ermordet wurde. Hauptverdächtiger ist ihr Mann, der allerdings verreist war und seine Gattin bei seiner Rückkehr in einer Blutlache vorfand. Was ist hier wirklich geschehen?
