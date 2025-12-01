Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Schwache Herzen

SAT.1 GOLD Staffel 5 Folge 11 vom 22.12.2025
Schwache Herzen

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 11: Schwache Herzen

46 Min. Folge vom 22.12.2025 Ab 12

Wegen privater Probleme lebt Victor Morales derzeit in einem Motel, wo er eines Tages tot auf dem Parkplatz gefunden wird. Offensichtlich war es Mord. Für Dr. G hält die Autopsie jedoch eine Überraschung bereit. Auch Dario wurde vorsätzlich getötet. Dr. G muss mit ihrer Arbeit nun der Polizei dabei helfen, die Tatverdächtigen konkret mit dem Verbrechen in Verbindung zu bringen.

SAT.1 GOLD
