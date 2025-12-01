Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 11: Schwache Herzen
46 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 12
Wegen privater Probleme lebt Victor Morales derzeit in einem Motel, wo er eines Tages tot auf dem Parkplatz gefunden wird. Offensichtlich war es Mord. Für Dr. G hält die Autopsie jedoch eine Überraschung bereit. Auch Dario wurde vorsätzlich getötet. Dr. G muss mit ihrer Arbeit nun der Polizei dabei helfen, die Tatverdächtigen konkret mit dem Verbrechen in Verbindung zu bringen.
Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
