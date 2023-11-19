Dr. Pimple Popper
Folge vom 19.11.2023: Ein „Verdachts“-Fall
45 Min.Folge vom 19.11.2023Ab 12
Alyse leidet seit Jahren unter einem brennenden, schuppigen Ausschlag, der große Areale ihres Körpers und ihren Kopf befallen hat. Sie kann kaum noch laufen, weil die Innenseiten der Oberschenkel wundgescheuert sind, und hat deshalb ihren Job verloren. Die Ärzte tippten auf ein Ekzem oder Schuppenflechte und verschrieben ihr Kortikoid-Salbe, die nichts half. Dr. Lee in Kalifornien ist nun Alyses letzte Hoffnung. Die Expertin diagnostiziert eine seltene inverse Psoriasis sowie eine Pilzinfektion, die mit Schuppenflechte verwechselt wurde. Die Behandlung mit Kortikoid hat Alyses Krankheit deshalb noch verschlimmert.
