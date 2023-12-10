Dr. Pimple Popper
Folge vom 10.12.2023: Immer Ärger mit Larry
45 Min.Folge vom 10.12.2023Ab 12
Alonso aus Arizona hat über 70 Fettklumpen am Körper. Sein Arzt meinte, die Beulen wären „nur kosmetisch“, weil gutartig, doch der 30-Jährige ist zunehmend verunsichert und hadert mit seinem Selbstvertrauen. Wenn er arbeitet oder Sport treibt, drücken sich die Lipome durch die Hose ab und werden immer auffälliger. Außerdem werden es immer mehr. Alonso hat Angst, dass sich die Wucherungen auch im Gesicht ausbreiten und hofft, dass Dr. Lee ihm helfen kann. Die Dermatologin diagnostiziert eine multiple Lipomatose. Sie kann die Beulen entfernen, doch da es so viele sind, wird sie mehrere Sitzungen benötigen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.