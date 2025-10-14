Staffel 3Folge 16vom 14.10.2025
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 16: Der Gipfel des Lebens
46 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 12
Colorado Springs erhält Besuch von einem illustren Gast: Die pensionierte Lehrerin Samantha Lindsay macht in dem Örtchen Station, da sie zusammen mit einem Bergführer den Pike's Peak besteigen will. Nicht nur mit diesem Vorhaben erregt die rüstige Dame Aufsehen, sondern auch mit der Tatsache, dass sie Hosen trägt. Dr. Quinn freundet sich bald mit Samantha an und besteht drauf, sie bei der Bergtour zu begleiten. Doch Samantha lehnt das Angebot ab - mit bösen Folgen.
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television