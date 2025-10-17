Staffel 3Folge 19vom 17.10.2025
Was ist Liebe?Jetzt kostenlos streamen
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 19: Was ist Liebe?
46 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 6
Der Valentinstag steht vor der Tür, und auch in Colorado Springs schlagen die Herzen höher: Brian soll einen Aufsatz zum Thema "Was ist Liebe?" schreiben und beobachtet dafür, wie die Menschen in seiner Umgebung miteinander umgehen. Dorothy hingegen möchte am Tag der Liebenden "Romeo und Julia" aufführen. Doch schon bei den Proben herrscht jede Menge Chaos ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© CBS International Television