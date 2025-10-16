Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Staffel 3Folge 18vom 16.10.2025
Cooper gegen Dr. Quinn (2)

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Folge 18: Cooper gegen Dr. Quinn (2)

48 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 6

Sully findet heraus, dass Ethans wahre Motive für die Verweigerung der Adoption einen finanziellen Hintergrund haben: Sein steinreicher Schwiegervater will laut Testament sein Erbe an seine Enkel übertragen. Bleiben Ethan und Lilian kinderlos, ist das Geld weg. Somit landet der Sorgerechtsstreit vor Gericht. Dr. Quinn verliert den Prozess und ist am Boden zerstört. Auch die Kinder sind verzweifelt: Vor ihrer Abreise laufen sie weg ...

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

