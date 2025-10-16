Staffel 3Folge 18vom 16.10.2025
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 18: Cooper gegen Dr. Quinn (2)
48 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 6
Sully findet heraus, dass Ethans wahre Motive für die Verweigerung der Adoption einen finanziellen Hintergrund haben: Sein steinreicher Schwiegervater will laut Testament sein Erbe an seine Enkel übertragen. Bleiben Ethan und Lilian kinderlos, ist das Geld weg. Somit landet der Sorgerechtsstreit vor Gericht. Dr. Quinn verliert den Prozess und ist am Boden zerstört. Auch die Kinder sind verzweifelt: Vor ihrer Abreise laufen sie weg ...
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© CBS International Television