Staffel 3Folge 17vom 15.10.2025
Folge 17: Cooper gegen Dr. Quinn (1)
45 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 6
Nachdem sie geheiratet haben, wollen Dr. Quinn und Sully Brian und Colleen adoptieren. Da allerdings der Vater der Kinder noch lebt, brauchen sie sein Einverständnis. Ethan Cooper und seine neue Frau Lilian lassen sich tatsächlich mittels einer Suchanzeige ausfindig machen und kommen nach Colorado Springs. Zunächst stimmt Ethan der Adoption schriftlich zu. Als er jedoch erfährt, dass Lilian keine Kinder bekommen kann, will er die Genehmigung zurückziehen.
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
