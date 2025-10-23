Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 24vom 23.10.2025
Der Glaube gegen das Wissen

Der Glaube gegen das WissenJetzt kostenlos streamen

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Folge 24: Der Glaube gegen das Wissen

45 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 6

Dr. Quinn springt im Unterricht an der Schule für Reverend Johnson ein, der an einem entzündeten Zahn leidet. Als sie den Kindern etwas über Darwins Evolutionstheorie beibringt, machen die empörten Eltern mobil. Brian freundet sich unterdessen mit Mary Ann Daggett an. Das Mädchen wird offenbar von seinem Vormund schwer misshandelt - es hat am ganzen Körper schlimme Wunden. Dr. Quinn will Mary Ann helfen und muss zu ungewöhnlichen Mitteln greifen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
SAT.1 GOLD

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Alle 2 Staffeln und Folgen