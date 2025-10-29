Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 28vom 29.10.2025
Eine Entscheidung fürs Leben

Folge 28: Eine Entscheidung fürs Leben

46 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12

Die Hochzeit von Dr. Quinn und Sully steht bevor. Doch ehe sie vor den Traualtar treten, wollen sie in einem Beratungsgespräch mit Reverend Johnson noch einige Dinge klären. Dabei kommen Geschichten aus der Vergangenheit hoch, die noch nicht abgeschlossen sind. Können Sully und Mike die Unstimmigkeiten beseitigen und unbeschwert heiraten?

SAT.1 GOLD

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

