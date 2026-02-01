Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 13vom 10.02.2026
Das Attentat

Das AttentatJetzt kostenlos streamen

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Folge 13: Das Attentat

45 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 12

Dr. Quinn wird angeschossen und lebensgefährlich verletzt. Nur mit Cloud Dancings Hilfe gelingt es Andrew, die Ärztin durch eine schwierige Operation zu retten. Doch mit der Wundheilung ist es nicht getan: Dr. Quinn erlebt den schrecklichen Moment des Attentats immer wieder und ist vor Angst bald wie gelähmt. Unterdessen macht sich Daniel auf die Suche nach dem Täter, der bereits drei andere Ärzte getötet hat ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
SAT.1 GOLD

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Alle 2 Staffeln und Folgen