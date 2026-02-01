Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 16vom 13.02.2026
Yin und Yang

Folge 16: Yin und Yang

44 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 6

Colorado Springs erhält Besuch aus Fernost: Zahlreiche Chinesen, die Arbeit suchen, kommen in dem kleinen Städtchen an. Allerdings leiden viele von ihnen an einem lebensbedrohlichen Fieber. Da es nicht zu einer Epidemie kommen darf mit dem Naturmediziner Mr. Wu und dessen Assistent Wu Jing Yang zusammen. Als sich Dr. Quinn und Wu Jing Yang anfreunden, erfährt die Ärztin ein brisantes Geheimnis über den jungen Mann.

