SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 17vom 16.02.2026
... dann lieben sie noch heute

Folge 17: ... dann lieben sie noch heute

44 Min.Folge vom 16.02.2026

Cloud Dancing wurde verhaftet! Und das nur, weil er sich aus dem Reservat entfernt hat. Sully und Dr. Quinn überlegen fieberhaft, wie sie ihrem Freund helfen können. Auch Dorothy schmiedet Fluchtpläne: Sie will Cloud Dancing befreien und mit ihm in die Wildnis fliehen. Jake und Teresa haben hingegen ganz andere Sorgen: Sie wollen endlich heiraten, doch Teresas Tante Dona Verano hält gar nichts von dem Bräutigam in spe ...

