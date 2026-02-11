Staffel 6Folge 14vom 11.02.2026
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 14: Gefährliche Freundschaft
44 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 6
Colleen hat einen neuen Verehrer: den äußerst attraktiven Patrick Collins, der sie nach allen Regeln der Kunst umgarnt. Dr. Quinn misstraut dem Schönling, doch Colleen will nichts von ihren Bedenken wissen. Sie genießt lieber weiterhin Patricks großzügige Geschenke und Schmeicheleien. Als er jedoch beginnt, Colleen einzuschränken, trennt sie sich von ihm. Doch das lässt sich Patrick nicht so einfach gefallen ...
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© CBS International Television