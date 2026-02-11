Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 14vom 11.02.2026
Gefährliche Freundschaft

Folge 14: Gefährliche Freundschaft

44 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 6

Colleen hat einen neuen Verehrer: den äußerst attraktiven Patrick Collins, der sie nach allen Regeln der Kunst umgarnt. Dr. Quinn misstraut dem Schönling, doch Colleen will nichts von ihren Bedenken wissen. Sie genießt lieber weiterhin Patricks großzügige Geschenke und Schmeicheleien. Als er jedoch beginnt, Colleen einzuschränken, trennt sie sich von ihm. Doch das lässt sich Patrick nicht so einfach gefallen ...

