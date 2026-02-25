Salam! Rick und Nick träumen vom internationalen DurchbruchJetzt kostenlos streamen
Salam! Dr. Rick und Dr. Nick träumen vom internationalen Durchbruch. Bevor Dubai Realität wird, reisen sie nach Erbil in Kurdistan - eingeladen von Shafa Barzani, Präsident der kurdischen Diaspora. In der 8.000 Jahre alten Stadt prüfen sie Chancen und Risiken: politische Kontakte, Lizenzen, Infrastruktur und Sicherheitslage. Zwischen Kultur, Immobilienbesichtigungen und Gesprächen mit Entscheidern stellt sich die Frage: Ist Erbil bereit für Beauty made in Germany?
