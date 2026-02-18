Die Folgen von Schönheitsbehandlungen - Gina-Lisa bei Dr. Rick und Dr. NickJetzt kostenlos streamen
Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs
Folge 4: Die Folgen von Schönheitsbehandlungen - Gina-Lisa bei Dr. Rick und Dr. Nick
45 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12
Zwischen Glamour, Selbstinszenierung und medizinischer Realität beginnt in Düsseldorf ein ungewöhnlicher Überzeugungskampf: Dr. Rick und Dr. Nick versuchen, Erotikmodel und Realitystar Gina-Lisa die Folgen ihrer zahlreichen Behandlungen klarzumachen. Indes erfüllen sich Dr. Nick und seine Freundin Katharina einen Herzenswunsch: Hündin Paula aus dem Tierheim zieht bei ihnen ein. Ein Wunsch soll auch für Community-Managerin Alexandra wahr werden, sie plant eine Brustvergrößerung.
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Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Dokusoap, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: JOKER PICTURES GmbH