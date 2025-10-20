Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dragon Ball Super

Gohan, zeig keine Gnade! Showdown mit dem 10. Universum!

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 103vom 20.10.2025
Gohan, zeig keine Gnade! Showdown mit dem 10. Universum!

Gohan, zeig keine Gnade! Showdown mit dem 10. Universum!Jetzt kostenlos streamen

Dragon Ball Super

Folge 103: Gohan, zeig keine Gnade! Showdown mit dem 10. Universum!

23 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12

Während der Kampf zwischen dem siebten und dem zweiten Universum weitergeht, müssen sich Son Gohan und Piccolo mit Obuni und Rubalt messen. Die Gegner aus dem zehnten Universum verfügen über ungeheure Kräfte, an denen Son Gohan schnell zu scheitern droht ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Dragon Ball Super
ProSieben MAXX
Dragon Ball Super

Dragon Ball Super

Alle 1 Staffeln und Folgen