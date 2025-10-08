Die Zeit ist gekommen! Das Schicksal der Universen steht auf dem Spiel!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 96: Die Zeit ist gekommen! Das Schicksal der Universen steht auf dem Spiel!
23 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 12
Endlich ist es soweit: Das große Turnier beginnt. Die Kämpfer der acht teilnehmenden Universen versammeln sich in der Arena, die extra für diese Austragung von König Zen-Oh gebaut wurde. In dieser gelten ganz eigene Gesetzte: So ist es unter anderem unmöglich, darin zu fliegen.
Dragon Ball Super
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS