Eine Tat des Grauens! Freezer verliert die Kontrolle!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 95: Eine Tat des Grauens! Freezer verliert die Kontrolle!
23 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12
Prompt ist Freezer von den Toten zurückgekehrt, wird er schon von Feinden umzingelt. Unzählige Auftragsmörder wollen ihn töten, um die Vollständigkeit von Team Erde zu verhindern. In seiner goldenen Form entwickelt der Imperator jedoch ungeahnte Kräfte ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Dragon Ball Super
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 3: YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG