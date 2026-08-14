Die Auferstehung des bösen Imperators! Die rätselhafen Attentäter!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 94: Die Auferstehung des bösen Imperators! Die rätselhafen Attentäter!
23 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12
Nachdem Quitela, der Gott der Zerstörung aus dem vierten Universum, von Freezers geplanter Wiederbelebung erfährt, heckt er einen finsteren Plan aus, um das Team Erde zu sabotieren. Währenddessen schreitet Uranai Baba zur Tat, um den Imperator zurück zu den Lebenden zu holen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dragon Ball Super
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 3: YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG