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Dragon Ball Super

Die Auferstehung des bösen Imperators! Die rätselhafen Attentäter!

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 94vom 14.08.2026
Die Auferstehung des bösen Imperators! Die rätselhafen Attentäter!

Die Auferstehung des bösen Imperators! Die rätselhafen Attentäter!Jetzt kostenlos streamen

Dragon Ball Super

Folge 94: Die Auferstehung des bösen Imperators! Die rätselhafen Attentäter!

23 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12

Nachdem Quitela, der Gott der Zerstörung aus dem vierten Universum, von Freezers geplanter Wiederbelebung erfährt, heckt er einen finsteren Plan aus, um das Team Erde zu sabotieren. Währenddessen schreitet Uranai Baba zur Tat, um den Imperator zurück zu den Lebenden zu holen.

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