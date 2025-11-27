Dream Kitchen
Folge 12: Die große Eröffnung
34 Min.Ab 12
Die Uhr tickt, und 24 Stunden vor der Eröffnung herrscht Ausnahmezustand. Schafft es Sascha, rechtzeitig fertig zu werden und das Restaurant zu eröffnen und damit seinen Traum von der Dream Kitchen umzusetzen?
Genre:Kochen, Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tastemaker Productions GmbH