Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dream Kitchen

Sterneküche bei Dream Kitchen

JoynStaffel 1Folge 3
Sterneküche bei Dream Kitchen

Sterneküche bei Dream KitchenJetzt kostenlos streamen

Dream Kitchen

Folge 3: Sterneküche bei Dream Kitchen

36 Min.Ab 12

Am letzten Casting-Tag stellen Kevin, Hui-An, Jean-Luc, Thomas und Cornelia ihre Ideen vor. Vielfalt, starke Konzepte und große Emotionen prägen den dritten Casting-Tag. Doch wie an den Tagen zuvor gilt: Für wen endet hier der Traum vom eigenen Restaurant?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Dream Kitchen
Joyn
Dream Kitchen

Dream Kitchen

Alle 1 Staffeln und Folgen