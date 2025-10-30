Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dream Kitchen

Das ist der erste Finalist

JoynStaffel 1Folge 4
Das ist der erste Finalist

Das ist der erste FinalistJetzt kostenlos streamen

Dream Kitchen

Folge 4: Das ist der erste Finalist

35 Min.Ab 12

Die Casting-Phase ist vorbei und Max schaut auf die Highlights der Casting-Tage zurück und entscheidet, wer ihn überzeugt hat und sich in der nächsten Phase beweisen darf: mit einem eigenen Pop-up Restaurant in Köln. Nach der Entscheidung laufen die Vorbereitung für die Eröffnung des ersten Pop-ups bereits auf Hochtouren.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Dream Kitchen
Joyn
Dream Kitchen

Dream Kitchen

Alle 1 Staffeln und Folgen