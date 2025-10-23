Ein gutes Konzept reicht nicht aus ...Jetzt kostenlos streamen
Dream Kitchen
Folge 2: Ein gutes Konzept reicht nicht aus ...
35 Min.Ab 12
Am zweiten Tag treten Sascha, Michel, Jolin, Sebastian, Lorenzo und Tim an. Auch hier gilt es: Wer schafft es, die kritische Jury zu überzeugen? Für wen endet der Traum vom eigenen Restaurant und wer schafft es in die nächste Runde?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dream Kitchen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tastemaker Productions GmbH