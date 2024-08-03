Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover
Folge 3: Somerset & Chesire
42 Min.Folge vom 03.08.2024Ab 6
Jacqui and Mike haben vor vier Monaten eine Wohnung gekauft und sind mit dem Umbau beschäftigt. Ihre Tochter Baylee sitzt in einem Rollstuhl, weshalb die Küche an sie angepasst werden muss. Doch das Paar hat Schwierigkeiten bei der korrekten Planung und Umsetzung, weshalb es sich an Mark Millar wendet. Der Handwerker stellt fest, dass die bisherigen Ideen des Paares unpraktisch sind. Zudem soll die Küche nicht nur rollstuhlgerecht sein, sondern auch stylisch.
Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:GB, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Hat Trick International, HAT TRICK