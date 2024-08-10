Zum Inhalt springenBarrierefrei
Harrogate & South Wales

sixxStaffel 3Folge 6vom 10.08.2024
41 Min.Folge vom 10.08.2024Ab 6

Die Renovierungsarbeiten von Aled und Danielle dauern bereits seit fast zwei Jahren an. Die letzte Baustelle des Hauses ist die Küche - doch das Paar kann sich auf kein gemeinsames Design einigen. Während Danielle sich eine dunkle und eher traditionelle Küche wünscht, besteht ihr Ehemann auf helle Farben und eine moderne Ausstattung. Wird Mark Millar den beiden helfen, einen Kompromiss zu finden?

